Li Tie moet de Chinese voetbalmannen naar Qatar (proberen te) brengen

Li is een oud-international van China en hij kwam in clubverband uit voor onder meer Everton en Sheffield United. In 2011 beëindigde hij zijn voetballoopbaan, waarna hij onder diverse bondscoaches, onder wie de Fransman Alain Perrin en Lippi, als assistent fungeerde.



Li Tie krijgt nu de moeilijke taak om China naar het WK van 2022 in Qatar te loodsen. China staat na vier wedstrijden tweede in zijn poule, op vijf punten van leider Syrië. Het zijn de acht groepswinnaars en de vier beste tweedes die zich plaatsen voor de derde Aziatische kwalificatieronde.