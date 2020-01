Van der Poel lonkt ook naar Waalse Pijl: "Je kunt het maar proberen"

Mathieu van der Poel reed in Baal voor het eerst onder de vlag van Alpecin-Fenix, de nieuwe naam van de ploeg van de broers Roodhooft. "De evolutie van Mathieu dwingt ons om snel stappen te zetten, ook op de weg", vertelt Philip Roodhooft aan Sporza. "Vorig jaar is dat gelukt, maar nu moeten we weer een stap zetten."

Broer Christoph Roodhooft geeft toe dat de Waalse Pijl - voorlopig in potlood - op de planning van Van der Poel staat. "Ik zou hem daar wel eens willen zien. Dat moet een koers zijn die bij hem past. Een sprint tegen Alaphilippe op de Muur van Hoei, dat willen de mensen graaag zien."

Ook Van der Poel zelf wil de Waalse Pijl graag rijden, "als het tegen dan niet op is". "De wedstrijd zal wel op het randje zijn om binnen mijn mogelijkheden te passen. Normaal gezien is het te moeilijk, maar je kunt het maar proberen."