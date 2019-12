Thiago Motta haalt onvoldoende op zijn eerste examen als coach

Motta hing pas in 2018 zijn voetbalschoenen aan de haak. Hij zwaaide af bij Paris Saint-Germain en werd er meteen jeugdtrainer. De Braziliaan kreeg in oktober van Genoa zijn eerste kans als hoofdcoach. Hij kwam Aurelio Andreazzoli vervangen.

Genoa was op dat moment 19e en voorlaatste in de stand, ondertussen staat de ploeg helemaal onderaan. Daarom grijpt de rode lantaarn in. Davide Nicola, een oud-speler van de club, moet Genoa voor de degradatie behoeden. De 46-jarige Nicola was al trainer bij Livorno, Bari, Crotone en Udinese.