Dessers in de auto bij Van de Meijde: "Cagliari? Italië is een mooi land, hé"

Cyriel Dessers is "hot" in Nederland en dus was Andy van der Meijde er als de kippen bij om hem rond te rijden in zijn bekende YouTube-reeks "Met Andy in de auto". Dessers en Van der Meijde praten honderduit, onder meer over de toekomst van de Belgische aanvaller.

"Cagliari is onlangs komen kijken, maar er is nog een verschil tussen komen en kijken en effectief een bod doen", zegt Dessers. "Italië is wel een mooi land. Ik ben daar 2 jaar geleden nog op vakantie geweest en het is er fantastisch mooi."

"Sowieso lijkt het mij het verstandigste om eerst het seizoen bij Heracles af te maken. Dan kunnen we daarna nog zien welke teams er interesse hebben."