Guardiola sluit verlengd verblijf bij City niet uit: "Maar ik moet zien of ik het verdien"

Pep Guardiola (48) staat sinds 2016 aan het roer bij Manchester City, waar hij tot nu toe al twee keer kampioen werd en ook de League Cup en FA Cup al won.

Dit jaar is Liverpool voorlopig een klasse te sterk en aangezien Guardiola in zijn trainerscarrière nooit langer dan 4 jaar werkzaam was bij eenzelfde club, worden er vragen gesteld over zijn toekomst.

"Ik voel me ongelofelijk goed hier", vertelde Guardiola vandaag. "Maar om een nieuw contract te tekenen, moet ik wel zien of ik het verdien."

"Wat ik bedoel, is dat het niveau de laatste jaren gestegen is en dat de verwachtingen dus hoger liggen. Ik moet zien of ik daarmee kan omgaan. Maar we hebben nog ruimte en tijd om na te denken over de toekomst."