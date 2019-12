"Zwijg me van Yorkshire", lacht trillende Van der Poel / Ribblessure voor Aerts?

Van der Poel: "Heel moeilijk om foutloos te blijven"

"Ik deed dat redelijk goed, maar ik reed twee keer lek op grote afstand van de materiaalpost. Daar verloor ik tijd en krachten, maar ik bleef in koers door de foutenlast van Toon. Het was een beetje te verwachten: wie hier foutloos zou blijven, zou er dicht bij zijn."

Mathieu van der Poel stond voor de podiumceremonie met een koffietje in de hand nog te rillen. "Het was ontzettend koud en het was heel moeilijk om foutloos te blijven", zei hij.

Aerts over rib: "Voelt momenteel niet goed aan"

Toon Aerts serveerde de crossliefhebbers een duel van de bovenste plank, maar moest het hoofd buigen na een val. Daarbij liep hij ook een ribblessure op.

"Het voelt momenteel niet goed aan, maar ik heb tot donderdag (de cross in Zolder) om te herstellen. Ik kan het nu niet goed inschatten. We zien wel wat het geeft de komende dagen."

Was crossen in dit weer en op deze omloop een marteling voor Aerts en co? "Ooit kun je hier met plezier op terugkijken, of dat denk ik en hoop ik. Voor zulke wedstrijden ben je crosser en achteraf heb je mooie verhalen om te vertellen."