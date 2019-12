Jarige Iljo Keisse trotseert Spaanse storm om "24u op rollen" te fietsen

Sinds vrijdagavond 19u fietsen mensen zich in het zweet in café De Karper in Gent. 24 uur lang fietsen ze ten voordele van de Mucovereniging. Het initiatief komt van de Gentse wielerclub WTCDK, waarvan de schoonbroer van een van de bestuursleden Mucoviscidose heeft.

Iljo Keisse is peter van de wielerclub en kwam rond half 11 zaterdagmorgen een uur meefietsen. Op vertrouwd terrein, want de vaste ontmoetingsplaats van de wielerclub is het café van Keisse's vader. En toch was meefietsen niet evident voor Iljo Keisse.

Het vliegtuig waarmee hij vrijdag terug vloog uit Spanje na een ploegstage in Calpe had 5 uur vertraging. Pas om 2u 's nachts lag de renner uiteindelijk in zijn bed. "Grote prestaties moeten ze van mij niet verwachten vandaag", lachte Keisse.

"Ik was laat thuis en het was een vrij zware stage, dus ik ben wel vermoeid. Ik ga gewoon een uurtje losrijden. Het is ook mijn verjaardag, dus ik heb ook nog andere plannen, maar het is voor het goede doel en het is een leuk initiatief, dus ben ik hier."

Keisse had ook twee gehandtekende wielershirts mee. "Een is gesigneerd door de hele ploeg en het andere is het truitje waarmee Bob Jungels Luik-Bastenaken-Luik heeft gewonnen. Hopelijk brengt dat iets extra op."

"De stage? Die was heel goed. Alleen de laatste dag was het slecht weer. Voor de rest hebben we wat nieuwe ploegmaats kunnen leren kennen en goed kunnen werken."