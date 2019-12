Ruud Vormer scoort eindelijk weer: "Leuk om het net hier te doen"

Ruud Vormer is dit seizoen nog altijd op zoek naar zijn eerste doelpunt in de Jupiler Pro League. Gisteren kon hij wel scoren in de Croky Cup, zijn tweede goal van het seizoen.

"Dat ik zelf ook scoor? Ongelofelijk, zeg. Het heeft heel lang geduurd. Het zit niet altijd mee, maar het is wel extra leuk om net hier mijn eerste van het seizoen te scoren, ook omdat ze me hier niet zo mogen", zegt Vormer.

De Nederlander was misschien zijn eerste goal van het seizoen vergeten. Eerder trof hij al raak in de belangrijke 3-3 in Kiev in de voorronde van de Champions League. In de eerste helft leek het nochtans weer niet te gaan lukken voor Vormer. Hij werd prachtig vrijgespeeld door Vanaken, maar Van Crombrugge pakte uit met een knappe redding.

"Van Crombrugge was hier de beste speler van de thuisploeg. Door zijn topsaves konden we niet scoren voor de rust." Na de rust maakte Vormer het goed met die heerlijke knal. In de competitie jaagt Vormer nog altijd op zijn eerste goal, maar met 13 assists is hij heel belangrijk voor de leider.