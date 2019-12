Paralympisch kampioene Haenen op Warmathon: "Sport heeft me gered"

Het is opnieuw het seizoen van de Warmathons tijdens de Warmste Week. De Warmathon in Brussel is speciaal omwille van het parcours. Over uitsluitend verharde wegen en zonder trappen onderweg is het parcours geschikt voor mensen in een rolstoel.

Het lokte donderdag een delegatie paralympische atleten, onder leiding van paralympisch kampioen Peter Genyn en Gitte Haenen, die op het WK vorige maand zilver en brons veroverde. "We doen mee ten voordele van Parantee-Psylos vzw, een organisatie die atleten met een beperking ondersteunt", vertelt Haenen.

Voor wie met tegenslag wordt geconfronteerd, kan sport een belangrijke rol spelen. Daar kan Haenen, die in 2016 haar linkeronderbeen moest laten amputeren, over meespreken. "Voor mij was sport een reddingsmiddel. Ik was het gewoon om gezond te zijn en dan volgde mijn handicap. Na de amputatie was sport een manier om je gevoel en je lichaam opnieuw onder controle te krijgen."

"En het speelt ook een sociale rol. Als je in een sportclub zit, kom je buiten en leer je andere mensen kennen. Je ontwikkelt een verbondenheid. Zowel fysiek als mentaal geeft sport me een goed gevoel."

Het voorbeeld van Gitte Haenen en co werkte inspirerend. Meer dan 200 sporters kwamen rondjes afhaspelen met de rolstoel, handbike of blades. Het leverde in Brussel een totaalbedrag van 78.623 euro op.