Rode Duivels Vertonghen en Debast vlammen met Anderlecht mee tegen kansarmoede

Zeno Debast en Jan Vertonghen zijn al een tijdje terug uit Qatar en hadden dus wel wat tijd om de actie van Anderlecht voor De Warmste Week in de aandacht te brengen.

Zo gaat de opbrengst van de verkoop van het luisterboek Fromage naar De Warmste Week. "Het is een verhaal over een Brusselse muis en zijn droom is om in de eerste ploeg van Anderlecht te spelen", vertelt Debast. "Dat lukt ook omdat hij ervoor is blijven gaan. Het is tof om te zien dat het boek een inspiratie is voor Brusselse jongens en meisjes."

Jan Vertonghen heeft zelf drie kinderen en heeft het boek dus al in huis. "We zijn er wel nog niet in begonnen. De kinderen mogen elke avond zelf een boek kiezen en momenteel hebben ze nog andere interesses. Maar we gaan het wel zeker doen want er zitten ook een paar bekende stemmen in."

Ook de shirts die de Anderlecht-spelers zullen dragen tijdens de match tegen Genk in de Croky Cup worden geveild.

Joris Brys kon toch ook een paar voetbalvraagjes stellen. Heeft Vertonghen bijvoorbeeld naar de WK-finale gekeken? "Een stukje. Ik was op een familiefeest dus ik had ook nog sociale verplichtingen. Ik heb het laatste uur gezien ongeveer. Maar blijkbaar was het tot minuut 70 toch saai, dus schakelde ik op het perfecte moment in. Daarna was het echt zot, kermis."

Is het nog zuur? "Ik had er natuurlijk liever zelf gestaan. Ik heb van de rest van het WK niets gezien bijvoorbeeld. Maar dit was toch een legendarisch moment dat je niet kon missen dus dat heb ik even meegepakt."

Voor hun inspanningen voor De Warmste Week mochten Vertonghen en Debast ook een plaatje aanvragen. Het werd Alive van Pearl Jam.