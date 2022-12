Sporza trapt de Warmathon op gang met Stephanie Planckaert: "Belangrijk thema voor ons allemaal"

"Ik heb ooit veel gelopen", zegt Stephanie voor de start. "Maar de laatste tijd jammer genoeg niet meer. In elk geval veel minder dan ik zou willen. Het parcours in Brugge is wel magnifiek."

Maar ook al is het vormpeil niet meer wat hij was, de immer sympathieke Stephanie is wel overtuigd van haar deelname aan de eerste Warmathon uit een reeks van 5.

"Ik denk dat het thema van dit jaar super belangrijk is voor ons allemaal. Kansarmoede is veel dichterbij dan we denken. Het is belangrijk om onze bijdrage te leveren."

De komende dagen kunt u nog lopen in achtereenvolgens Sint-Niklaas (20/12), Brussel (21/12), Mechelen (22/12) en Leuven (23/12).