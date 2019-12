Remco Evenepoel: "Was niet proper van Bettiol, we laten hem niet meer rijden"

Van Aert: "Je mag je daar niets van aantrekken"

Alberto Bettiol (Education First) was afgelopen jaar de verrassende winnaar van de Ronde van Vlaanderen. De Italiaan reed op de Oude Kwaremont weg van alle grote namen en haalde zijn eerste profzege binnen.

"Onze ploeg zal hem niet meer laten rijden", lachte Remco Evenepoel aan de tafel van Karl. "Het was niet proper dat hij onze ploeg heeft uitgedaagd."

"Wij hadden bijna alles gewonnen en nadat Bettiol de Ronde had gewonnen, riep hij in de ploegbus: "Where is Quick-Step?""



Van Aert: "Het is normaal dat dat gevoelig ligt, maar eigenlijk zou je je daar niets mogen van aantrekken."

Evenepoel: "We zullen ons daar niets van aantrekken. Maar als Bettiol in de koers nog eens probeert weg te rijden, zullen we hem niet meer laten gaan."