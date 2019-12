België organiseert Final Four van European Golden League volleybal

België is in de groepsfase voor de European Golden League ingedeeld met Slovakije, Spanje en Roemenië. Toch zal het die matchen als veredelde oefenmatchen kunnen zien, want als organisator zijn de Red Dragons automatisch geplaatst voor de Final Four.

De 2 finalisten van de Golden League plaatsen zich voor de Challenger Cup, waar ze met 4 andere landen van over de hele wereld strijden voor 1 ticket voor de Nations League, de prestigieuze competitie waaraan de beste 16 landen deelnemen.