Bullets eindigen 2 keer net naast het podium op Europabeker Winterberg

Zowel zaterdag als zondag stond een manche van de Europabeker op het programma in Winterberg, de thuishaven van de Belgische bobsleeploeg. Zaterdag moest het duo Vannieuwenhuyse/Aerts nog 3 Duitse duo's en een Roemeens paar laten voorgaan, zondag schoven ze nog een plaatsje op, naar de 4e plek.

Met Loes Hubrecht/Kelly Van Petegem deed er nog een 2e Belgische duo mee. Dit beginnende duo eindigde 12e en 13e op 17 duo's. Bij de mannen waren ook 2 debutanten. Jasper Van Hauwermeiren en Denis Hanjoul betaalden leergeld en konden net de laatste plaats vermijden. "Maar we waren 1 seconde sneller dan we ooit waren, dus voor ons is dit geslaagd", klinkt het.