VIDEO: Wereldbeker-cross in Namen pakt uit met lastige kasseistrook

Vorig seizoen domineerde Mathieu van der Poel in de modder op en rond de Citadel van Namen. Bij de vrouwen ging Lucinda Brand met de oppergaai aan de haal.

Op 22 december krijgen de veldrijders een vernieuwd parcours voorgeschoteld. Vooral de lastige kasseistrook vlakbij de schuine kant is opvallend.

De veldrijders zullen de kinderkopjes bereiken na een lange en steile afdaling. Uit stilstand zullen ze de kasseikstrook van 350 meter aansnijden. Wout van Aert (vorig jaar 2e) zal er in Namen nog niet bij zijn. Hij maakt 5 dagen later zijn comeback in Loenhout.