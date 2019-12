Verschueren: "Open brief betekent niet dat Anderlecht geen ambitie meer heeft"

Het project rond Vincent Kompany bij Anderlecht verloopt met horten en stoten, maar Anderlecht heeft met een uitvoerig discours op zijn website en Facebook-pagina proberen te "schetsen hoe het van RSCA weer een stabiele topclub wil maken". Wil het bestuur de kritiek van de fans zo sussen?

"We merkten dat verschillende stakeholders en de fans vragen hadden bij het project van Anderlecht", zegt Verschueren. "We hebben nu duiding gegeven. We kunnen niet ontkennen dat we in de hoek zitten waar de klappen vallen en dagelijks kritiek krijgen. Daarom wilden we heel duidelijk stellen waar we naartoe werken."

"We hebben een momentopname gemaakt van de club en hebben een termijn vooropgesteld om opnieuw een topclub te worden. We gaan elk jaar ons team versterken om in 2022 weer voor de titel te strijden."