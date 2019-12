Pieter Timmers en Valentine Dumont snellen naar zeges in Swim Cup

Pieter Timmers zegevierde op de 100 meter vrije slag in een tijd van 47"04. Ook in Lausanne (kortebaan) werd Kimberly Buys 2e op de 100 meter vrije slag in 55"72, achter de Zwitserse Nina Kost (54"47). Louis Croenen werd in 1'57"29 derde op de 200 meter vlinderslag.

Op de Swim Cup in Amsterdam mocht Valentine Dumont een feestje bouwen op de 200 meter vrije slag. De 19-jarige deed dat in een tijd van 1'59"12. In de reeksen had Dumont met 1'59"63 ook al de snelste tijd neergezet. Haar nicht Juliette Dumont, anderhalve maand ouder dan Valentine, eindigde 21e.