Atleet die Moens in 1960 van goud hield op de Spelen is overleden

Snell pakte in 1960 in Rome zijn eerste olympische titel. Op de 800m klopte hij torenhoog favoriet Roger Moens met een lengte. Twee jaar later snoepte hij het wereldrecord af van diezelfde Moens.

In 1964 deed de Nieuw-Zeelander nog beter. Hij werd olympisch kampioen op de 800m en de 1.500m, een huzarenstukje waar sindsdien niemand meer in geslaagd is.

Enkele weken geleden moest Snell nog forfait geven voor een atletiekgala in Monaco door een hartaanval, maar daarvan leek hij hersteld. Volgens zijn vrouw is hij donderdag in zijn slaap overleden.