Renners worden opgeschrikt door zandstorm op training: "Pak zand ingeademd"

Ben Hermans was met ploegmaten André Greipel, Nils Politt, Daniel Martin en co een trainingstocht aan het maken in Israël, toen ze plots verrast werden door een zandstorm.

"We waren aan het fietsen in het midden van de woestijn", doet Ben Hermans zijn verhaal. "Het was volle bak zandstorm."

"Dat was geen pretje. We ademden allemaal zand in en moesten halt houden. De zandstorm heeft voor wat miserie gezorgd."

Alsof dat nog niet genoeg was, begon het daarna nog eens te regenen. "We waren begonnen aan onze training bij een temperatuur van 25 graden celsius, maar door de regenval hadden we plots allemaal een koud gevoel."

Naast Ben Hermans telt de Israëlische formatie nog 2 landgenoten met Tom Van Asbroeck en Jenthe Biermans. Eric Van Lancker en Dirk Demol zijn de Belgische ploegleiders bij Israel Cycling Academy, dat vanaf 2020 Israel Start-Up Nation heet.