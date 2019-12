Ngapeth net op tijd in Maaseik na aanklacht grensoverschrijdend gedrag

Bij Maaseik hadden ze het misschien graag anders gezien, maar vanavond moet het de harde slagen van Ngapeth vrezen. De Fransman landde pas vandaag in Amsterdam vanuit ... Brazilië. Hij was niet meegevlogen met zijn ploegmaats. De reden daarvoor is niet fraai.

Braziliaanse media hebben het bericht naar buiten gebracht dat Ngapeth sinds maandag vast werd gehouden in Brazilië. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Hij zou een vrouw ongewild op de billen hebben geslagen tijdens een feestje.

Ngapeth was met Kazan in Brazilië om deel te nemen aan de World Cup Volleybal. Kazan eindigde het toernooi als derde en dat vierden de spelers. Volgens een 29-jarige vrouw zou de Franse volleyballer tijdens het feestje over de schreef zijn gegaan. Ze diende een klacht in en Ngapeth werd gearresteerd.

Volgens de Fransman gaat het om een misverstand. Hij zou de vrouw voor iemand anders genomen hebben en volgens Braziliaanse media verklaarde hij ook dat in Frankrijk een slag op de billen niet ongewoon is tussen vrienden. Hij zou ook zijn verontschuldigingen hebben aangeboden, maar dat was voor de vrouw onvoldoende. Ngapeth werd vrijgelaten, maar de zaak krijgt nog een staartje in Brazilië.