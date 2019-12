Anderlecht en Mechelen treden aan in nieuwe LoL-competitie

Concurrentie van gevestigde waarden

Mechelen en Anderlecht worden nieuwe spelers in het Belgische LoL-circuit. Ze krijgen concurrentie van gevestigde namen. Zo kregen ook Brussels Guardians, Timeout Esports, Sector One en Aethra Esports een plaatsje in deze nieuwe Belgische competitie. Onder meer het laatste team, Aethra Esports, wordt een te duchten tegenstander. Het team won enkele weken geleden nog de ESL Proximus Finals. In de finale werd toen Sector One geklopt.

Bij Mechelen zijn ze alvast opgetogen. "We kunnen alleen maar blij en vereerd zijn met deze kans", zegt Geoffrey Vanherck, marketing coördinator bij Mechelen. "Dit geeft ons de kans om verder te bouwen op ons esports-verhaal. Dat ook Anderlecht erbij zal zijn, is alleen maar positief. Dit zal het Belgische esportscircuit een boost geven."

2 voor de prijs van 1, zo moeten ze gedacht hebben bij organisator 4Entertainment en spelontwikkelaar Riot Games. Een goeie maand geleden maakte KV Mechelen bekend een team te zoeken om aan te treden in de nieuwe LoL-competitie die in januari volgend jaar gelanceerd wordt. Nu blijkt dat ook RSC Anderlecht een League of Legends-team op poten aan het zetten is. “De selectieprocedures bij beide teams zijn nog volop aan de gang, maar deze worden eind dit jaar nog afgerond”, klinkt het bij Davy Sysmans van organisator 4Entertainment.

Ook PSV start LoL-ploeg

Overigens zal er in januari niet enkel in België een nieuwe LoL-competitie van start gaan, ook onze noorderburen krijgen een Dutch League. Daar zijn evenzeer plaatsen voorzien voor gevestigde waarden zoals Defusekids, Echo Zulu en mCon esports. Maar ook in Nederland zal een voetbalploeg zijn intrede maken in het LoL-circuit, met name PSV Eindhoven.

De keuze voor de 6 teams in zowel België als Nederland bleek niet zo evident. Meer dan 30 teams hadden voor de beide competities een dossier ingediend. “De sterkste dossiers hebben het voor dit jaar gehaald”, licht Sysmans van

4Entertainment nog toe. “We waren zeer opgetogen met de ingediende dossiers. We kunnen alleen maar hopen dat de teams die de boot gemist hebben dit jaar verder blijven werken aan hun structuur en stabiliteit, zodoende we eventueel in 2021 de competities kunnen uitbreiden naar wie weet 8 of 10 ploegen.”