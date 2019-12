Nina Derwael: "Ben trouwe supporter van Roeselare geworden"

De leukste vragen en antwoorden:

Alec Rappelet: "Had je ooit in een andere sport willen uitblinken?"

Nina Derwael: "Daar heb ik nog nooit echt over nagedacht, omdat ik al vroeg met gymnastiek begonnen ben. Vroeger danste ik, maar daar zie ik me nu niet in uitblinken (lacht)."



Ruben Colla: "Naar welke andere sporter kijk je op?"

Nina Derwael: "Sowieso naar Nafi (Thiam, red). Vooral naar de manier waarop ze met alles omgaat en hoe ze blijft presteren. In mijn sport is dat zeker Simone Biles, maar ook naar haar landgenote Nastia Liukin. Zij was mijn voorbeeld toen ik opgroeide. Haar stijl inspireert me."

Jasper Ledeganck: "Wat verkies je? Zelf olympisch goud pakken of je vriend Simon Voet bij de Rode Duivels zien voetballen?"

Nina Derwael: "Volgend jaar word ik olympisch kampioen en dan kan hij daarna bij de nationale ploeg gaan spelen. Hij heeft nog tijd."

Ben Vinckier: "Ga je vaak kijken naar je lief (voetballer Simon Voet, red) kijken in Roeselare?"

Nina Derwael: "Ik probeer elke thuismatch te gaan kijken, maar ook de uitmatchen pik ik vaak mee. Ik ben een trouwe supporter geworden, dat moet, maar ik doe het met veel plezier."

Sophie Grobet: "Naar welke sport wil je gaan kijken op de Olympische Spelen?"

Nina Derwael: "In Rio vond ik het hockey erg leuk. En hopelijk laten ze weer mooie dingen zien. Iedereen leeft enorm mee met mekaar."



Joël Van Buggenhout: "Wat ga je aanpassen aan je oefening voor de Spelen?"

Nina Derwael: "We werken aan een moeilijkere oefening. Veel kan ik er niet over kwijt, het moet nog wat geheim blijven. De komende maanden zal alles beetje bij beetje duidelijk worden. Nu heb ik een kleine marge op de concurrentie, maar die zit natuurlijk ook niet stil. "En stilstaan is achteruitgaan", zegt mijn trainer altijd."

Kim Bruggeman: "Wat vind je van de uitspraak over Rusland dat niemand meer mag deelnemen aan grote toernooien?"

Nina Derwael: "Ik ben niet helemaal op de hoogte. Gaat het over alle sporten? In Rio stonden alle Russische gymnasten toch op de mat. Ik ben benieuwd."