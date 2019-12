Nooit te oud om te scoren: Joaquin maakt eerste hattrick op zijn 38e

Joaquin was de grote man van Betis in de match tegen Athletic Bilbao. Hij opende al na 2 minuten de score en trof ook in de 11e en 20e minuut raak. Meer dan 19 jaar na zijn debuut was het voor Joaquin de eerste keer dat hij 3 keer scoorde in een match. Hij speelde al meer dan 600 duels op het hoogste niveau voor Betis, Valencia, Malaga en Fiorentina.

"Het is mijn eerste hattrick en ik denk niet dat ik er nog een zal maken", lachte Joaquin na de match. "Ik ben nooit een echte goalgetter geweest, dus dit maakt me echt trots. Zeker op mijn leeftijd, want dat maakt het nog specialer."

Met zijn 38 jaar is Joaquin ook meteen de oudste speler die in La Liga een hattrick maakt. Dat record was tot gisteren in handen van voetbalgrootheid Alfredo di Stefano. Die was 37 toen hij in 1964 voor de laatste keer een hattrick maakte.

In de slotfase liet Joaquin nog de kans liggen om een vierde keer te scoren. "Jammer dat hij die kans miste, het was wellicht de makkelijkste kans", zei Betis-coach Rubi, die lovend was over zijn veteraan na de 3-2-zege. "Ondanks zijn leeftijd toont hij weer hoe goed hij is."