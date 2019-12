Jaouad Achab is al zeker van olympisch ticket in taekwondo

"Achab is veel matuurder geworden sinds Rio"

Op de Spelen van Rio was Jaouad Achab ook al van de partij. Onze landgenoot viel toen net buiten de medailles, op de 5e plaats.

In Tokio mag Achab proberen beter te doen dan in 2016. De 23-jarige taekwondoka was gisteren aan de slag in Moskou, tijdens de finale van de Grand Prix taekwondo.

Achab sneuvelde in de kwartfinales van de GP-finale tegen de Iraniër Hosseini. Om in de top 5 te eindigen van de olympische ranglijst en zeker te zijn van een ticket voor Tokio moest Achab hopen dat die Hosseini zijn halve finale verloor in Moskou. En dat was het geval.

Jaouads jongere broer Badr Achab is op olympische stage in Belek (Turkije) en volgde de beslissende kamp daar op de voet. "Het is heel belangrijk voor Jaouad dat hij al zeker is van dat olympisch ticket," zegt zijn jongere broer aan Sporza.

"Nu kan Jaouad wat rusten. Daarna begint zijn voorbereiding op de Olympische Spelen. Daar kan hij een medaille veroveren. Ik geloof in Jaouad. Hij traint keihard."

"Ik durf niet te zeggen dat Jaouad een grote favoriet is voor de olympisch titel", zegt Laurence Rase, technisch directeur bij de Belgische taekwondofederatie. "De top 6 is enorm aan elkaar gewaagd. Maar sinds Rio is Jaouad wel matuurder geworden. Net als onze staf, zo hebben we buitenlandse experts aangetrokken."