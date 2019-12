Standard krijgt 1.000 euro boete voor spreekkoor "enculé" richting ref

Boete met uitstel voor Eupen

Ook Eupen werd vervolgd voor een incident in dezelfde wedstrijd. Enkele fans van de club schreeuwden "vendu, vendu" ("verkocht, verkocht") in de richting van scheidsrechter Dierick, nadat Bastien in de slotminuten een gecontesteerd doelpunt gemaakt had.

De Geschillencommissie Hoger Beroep stelde zich echter clement op. Aangezien het spreekkoor slechts 6 seconden duurde, het de eerste keer is dat Eupen zich voor dergelijke feiten moest verantwoorden, het gedrag van de thuissupporters als "uitstekend" omschreven wordt en het meer een uiting van frustratie was dan een belediging kreeg de club een boete van 1.000 euro met uitstel.