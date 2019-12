BOIC: "In Tokio nog beter doen dan de 6 medailles van Rio"

"Het potentieel is er om 10 medailles te halen"

"In Rio hebben we heel goed gepresteerd, maar we denken dat het in Tokio nog beter kan", vertelde Beckers vrijdag tijdens een persmoment in het Turkse Belek, waar Team Belgium zijn traditionele stage houdt.

"In 2017 en 2018 hebben we bij onze atleten een stijgende lijn in hun prestaties op internationale competities kunnen waarnemen. Dit jaar was iets minder maar nog altijd presteren we op een hoog niveau."

"Het databureau Gracenote voorspelt dat België een potentieel van 10 medailles heeft. In Rio haalden we er 6, wat het hoogste aantal was sinds Atlanta 1996, en 19 top 8-plaatsen. We denken dat het in Tokio nog beter kan, zowel qua medailles als top 8-plaatsen. Het potentieel daarvoor is aanwezig, maar topsport is uiteraard geen exacte wetenschap."

De stad Brussel heeft aangekondigd de atleten na de Spelen alvast te willen huldigen op de Grote Markt.