BOIC-dokter Bellemans: "OS Tokio kan extremer worden dan WK Doha"

"Op zo'n stage brengen we trouwens al deze informatie van die instituten samen in een plan richting finale voorbereiding in Tokio. Wie wil, atleten en andere stakeholders, kan daar beroep op doen."

"Toen is er een ommekeer gekomen om alle knowhow uit verschillende sportieve domeinen te kanaliseren en te gebruiken voor het topsportgebeuren in België. Je zag toen universitaire instellingen, maar ook bedrijven die met hun technologie naar ons toekwamen met de boodschap dat ze ons konden helpen."

Orthopedisch chirurg Johan Bellemans zegt het met een boutade: "Als ik de voorbereiding van Tokio vergelijk met die van Peking, dan was dat toen de prehistorie. De knowhow die nu gebruikt wordt in de finale voorbereiding van de atleten is dag en nacht verschil. Nu is die oneindig veel intenser en wetenschappelijk meer onderbouwd."

"Twee jaar gewerkt aan een hitteplan voor Tokio"

Hoe zit het met de voorbereiding op de Spelen van volgende zomer? Bellemans: "Ik ben al eens in Tokio geweest, onze chef de mission Olav Spahl enkele maanden geleden ook. Wat de organisatie ter plaatse betreft, lijkt alles uitstekend te verlopen. Op dat vlak verwachten we geen enkel probleem. In tegenstelling tot deze fase in Rio, waar alles nog zeer catastrofaal verliep."

Dat zorgt dus niet voor zorgen. "Waar we ons wel zorgen over maken, maar waar we goed op voorbereid zijn, zijn de klimatologische omstandigheden: de hitte, de relatief hoge vochtigheid. Veel van onze inspanningen op dit moment betreffen die materie."

"Samen met Sport Vlaanderen is het hitteplan gefinaliseerd. Daar is ongeveer 2 jaar aan gewerkt op basis van de zeer uitgebreide expertise in ons land. Hier in Turkije bespreken we de toepassing ervan."

Hij maakt het concreter: "Daar staat bijvoorbeeld in of en hoe we gaan afkoelen in de laatste minuten voor de competitie, hoe we dat ook tijdens de competitie zelf gaan aanpassen en hoe we gaan afkoelen na de wedstrijd. Met bijzondere aandacht voor de atleten die op verschillende dagen moeten presteren."

Dat is het aspect kort bij het event. "Maar daar hoort ook het hele acclimatisatieplan bij. We weten ondertussen heel goed wat de ideale periode is om ter plaatse te zijn en de laatste trainingen in de hitte te doen. Op dat vlak hebben we veel geleerd van de recordpoging van Victor Campenaerts (werelduurrecord in Mexico, red). We hebben ook heel veel geleerd van de testevents in Japan. We hebben alle informatie van de coaches van die testevents samengelegd. Ook de info van het WK atletiek in Doha zit in dat plan."