Pieter Devos leidt in Wereldbeker jumping na 3e plek in Madrid: "Super"

In een barrage met 9 combinaties bleven er 4 foutloos in de Spaanse hoofdstad. Devos strandde met de 15-jarige ruin Espoir op 36 honderdsten van de zege. Die was voor de Duitser Marcus Ehning en zijn 16-jarige ruin Pret A Tout. Christian Ahlmann werd met Dominator 2000 tweede, op 23 honderdsten van zijn landgenoot.

Na 6 van 13 manches heeft Devos in de wereldbekerstand 8 punten voor op de Zwitser Steve Guerdat. De Schot Scott Brash is op 20 punten derde. Celine Schoonbroodt-de Azevedo, gisteren 7e, is zevende op 30 punten en ook Jos Verlooy, 12e op 34 punten, ligt op koers voor een plaats in de finale.

De top 18 springt die van 15 tot 19 april in Las Vegas (VS). De volgende manche vindt over 2 weken in A Coruna in Spanje plaats. De kerstjumping van Mechelen is op 30 december de negende manche in het rijtje.