Duchâtelet verkoopt na 5 woelige jaren Charlton aan investeerder uit Abu Dhabi

Duchâtelet is ondertussen 73 en bouwt zijn voetbalimperium steeds verder af. In juni verkocht hij zijn Spaanse club AD Alcorcon en nu doet hij ook Charlton Athletic van de hand. Eindelijk, want de Belgische zakenman was al lange tijd op zoek naar een koper, maar vond die niet. Zo vroeg hij begin dit jaar nog aan de overkoepelende English Football League (EFL) om de club over te nemen.

Nu komt er dan toch een oplossing uit de bus dankzij East Street Investments, een groep met investeerders uit Abu Dhabi. "Het is een voorrecht om een club met zoveel geschiedenis over te nemen. We willen nu aan een mooie toekomst bouwen voor de fans", klonk het in een eerste mededeling van de nieuwe eigenaars.

"We zullen alles doen om de supporters opnieuw trots te maken op hun club. Dat verdienen ze." De investeerders smeren dus meteen wat stroop aan de baard van de supporters en dat zou wel eens nodig kunnen zijn. Met Duchâtelet boterde het immers nooit.

Duchâtelet nam Charlton begin 2014 over. Hij stelde onder anderen José Riga, Bob Peeters en Guy Luzon aan als trainer. Maar de Belg kwam al snel in aanvaring met de Engelse supporters. Zij namen zijn beleid op de korrel. Misnoegde fans organiseerden zelfs een protestmars in Sint-Truiden om het vertrek van Duchâtelet te vragen.