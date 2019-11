Kritiek op Emery neemt toe: "Arsenal speelt op degradatieniveau"

Arsenal heeft al een maand niet meer van de overwinning mogen proeven. Na de uitschakeling in de League Cup en 4 op 15 in de competitie verloor het ook thuis tegen Eintracht Frankfurt in de Europa League. Zo'n slechte reeks heeft Arsenal nooit gehad in de 1.235 wedstrijden onder Arsène Wenger.

Opvolger Unai Emery heeft dringend wat ademruimte in de vorm van een overwinning nodig. "Ons momentum is niet goed", zei de Spanjaard. "We zijn beter dan we op dit moment tonen: zowel de spelers als ik. We zijn ons vertrouwen wat kwijt en hebben een zege nodig."

"We duwden niet door tegen Frankfurt, we hebben onze kansen niet gegrepen om punten te pakken. Ik begrijp de kritiek op het team en op mij."

Emery ontweek de vraag of hij aan het roer blijft staan als Arsenal ook zondag verliest tegen promovendus Norwich City. "Ik denk alleen maar aan de volgende wedstrijd. Hoe we kunnen verbeteren en het vertrouwen van de spelers kunnen boosten."