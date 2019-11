Belgische recordinternational stopt met nationale ploeg

145 caps en 68 goals

Hij neemt uiteindelijk afscheid met 145 caps en 68 goals. "Een aantal waar ik trots op ben. Ik was overigens vaker aangever dan doelpuntenmaker en dat deed me telkens minstens evenveel plezier", reageert Chaïbaï.

15 jaar lang maakte hij deel uit van de nationale ploeg. In 2011 nam hij de aanvoerdersband over van Karim Bachar. In februari 2018 werd Chaïbaï Belgisch topschutter aller tijden van onze nationale teams met 62 doelpunten in 128 wedstrijden.

Karim Chaïbaï koos als 17-jarige voor het zaalvoetbal. Niet veel later werd hij prof bij Action 21 Charleroi. In 2004 maakte hij zijn debuut als international.

Ik was vaker aangever dan doelpuntenmaker en dat deed me telkens minstens evenveel plezier.

"Kippenvel op EK in Antwerpen"

De internationale carrière van Chaïbaï kende heel wat hoogtepunten. "Het mooiste moment bij de nationale ploeg? Dat is voor mij de EK-deelname in 2010. We kwalificeerden ons vanuit een underdogpositie voor het EK in Hongarije en de ontlading nadien was enorm."

"Ook het EK in 2014 blijft me bij. Als organiserend land speelden we voor duizenden supporters in Antwerpen. Het bezorgt me nog steeds kippenvel."

Zijn voetbalschoenen hangt Chaïbaï nog niet helemaal aan de haak. "Ik ga voort als speler zolang mijn lichaam het toelaat", besluit de recordinternational, die nu uitkomt voor Futsal Team Charleroi. Chaïbaï (PS) is ook schepen van Sport, Sportinfrastructuur en Jeugd in Charleroi.