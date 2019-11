Meesseman: "Kunnen alles winnen, maar ook alles verliezen"

De Belgische basketbalvrouwen hebben tussen 6 en 9 februari het thuisvoordeel in de Versluys Dôme in Oostende. Japan is als organisator van de Olympische Spelen logischerwijs al geplaatst en dus vechten de overgebleven drie landen voor de resterende twee tickets.

"We kunnen alles winnen, maar evengoed verliezen we alles", zegt Emma Meesseman. "Gelukkig spelen we thuis. Ik hoop dat dat een groot voordeel zal zijn."

België eindigde op het voorbije EK op de 5e plaats, voldoende om een olympisch kwalificatietoernooi te mogen afwerken. Twee weken geleden kwamen de Belgian Cats opnieuw samen voor de eerste twee kwalificatiewedstrijden voor het EK van 2021. Ze klopten Oekraïne in Charleroi en Finland in Helsinki.

Meesseman: "Ondanks weinig tijd en weinig trainingen hebben we twee goede matchen gespeeld. Ik ben met een heel goed gevoel naar mijn ploeg in Rusland teruggekeerd en ben vol ongeduld om in februari opnieuw samen te komen."