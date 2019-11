Golden Boy 2019: Joao Felix is beste U21 op Europese velden

De beste jonge speler onder 21 jaar in Europa is de Portugese spits Joao Felix van Atletico Madrid. De youngster, voor wie Atletico in de zomer 126 miljoen euro betaalde aan Benfica om Antoine Griezmann op te volgen, is de Golden Boy. Felix gaat Jadon Sancho (Dortmund) en Kai Havertz (Leverkusen) vooraf in het referendum van de Italiaanse sportkrant Tuttosport.