Dirk Demol maakt mee de overstap naar Israel Cycling Academy

Doordat Israel Cycling Academy de WorldTour-licentie van Katjoesja overneemt, moesten heel wat renners en personeelsleden van Katjoesja op zoek naar een nieuwe werkgever.

Van de Katjoesja-ploegleiding zijn Dirk Demol en de Italiaan Claudio Cozzi de enigen die een plekje krijgen bij Israel Cycling Academy.

Demol, die als ploegleider en renner tonnen ervaring heeft in de voorjaarsklassiekers, ruilde vorig jaar Trek voor Katjoesja. Bij de Russische formatie beleefde hij dit seizoen een mooie lente met onder meer de 2e plaats van Nils Politt in Parijs-Roubaix, de klassieker die Demol in 1988 zelf won.

Bij Israel Cycling Academy komt hij met Eric Van Lancker een andere Belg tegen binnen de ploegleiding. Van Lancker en Demol zullen het vaste ploegleidersduo vormen in de voorjaarsklassiekers.

Voor de Vlaamse wedstrijden rekent Israel Cycling Academy op onder anderen Nils Politt, André Greipel, onze landgenoten Jenthe Biermans en Tom Van Asbroeck, Mads Würtz Schmidt, Rick Zabel, Reto Hollenstein en Hugo Hofstetter.