Advocaat Nuyens: "De normale regels zijn niet correct toegepast"

"We vinden dit een verrassend en onevenwichtig vonnis", zegt Rudi Desmet, de advocaat van Nick Nuyens. "We gaan dan ook in beroep bij het Arbeidshof in Antwerpen."

"Nick is ook ontgoocheld. Terecht, want volgens mij zijn de normale regels hier niet correct toegepast. Bij een contractbreuk ligt de lat altijd bijzonder hoog. Je moet onomstotelijk bewijs hebben dat de andere partij een heel ernstige fout heeft gemaakt."

"In dit geval was er enkel de getuigenverklaring van Niels Albert, die betwistbaar is. Albert zegt nooit problemen gehad te hebben met Van Aert, terwijl hij binnen de ploeg vaak het tegendeel heeft gezegd. Daar hebben we 4 getuigen van. Alleen vond de rechter dat niet relevant. Vandaar: een onevenwichtig vonnis."

"Het was eigenlijk woord tegen woord in deze zaak. Het woord van Albert tegen dat van Nuyens. Maar blijkbaar wordt het woord van Nuyens niet in aanmerking genomen, omdat hij een betrokken partij is. Dat is niet normaal."