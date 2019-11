Herygers over Koksijde 1994: "Zo blij dat ik gekke dingen heb gedaan"

Michel Wuyts maakte het mee vanaf de eerste rij. "In 1994 werd Paul Herygers op een wonderbaarlijke manier wereldkampioen in Koksijde", vertelt Wuyts. "Hij legde een paar laagjes spektakel op zijn uitmuntende prestatie en liet een miljoen mensen voor de televisie en rond het parcours kraaien van plezier."

"Het eerste waar ik aan denk, is het publiek", zegt Herygers. "Er was zo veel volk, dat had ik nooit meegemaakt. Blijkbaar kon ik nog helder nadenken en dat was ook nodig, omdat Groenendaal er vanonder was gemuisd en daar moet je naartoe."

"Het publiek werd gek: roepen, tieren en joelen. Ik wist er op dat moment wel raad mee. Groenendaal had er wel last van. Er waren wat snoodaards en stouteriken die wat zand gooiden en bier morsten. Maar ik kreeg er een kick van."

Wuyts: "Het publiek heeft je die dag in een acteursrol geduwd: het schouderklopje aan Groenendaal, op en over je fiets springen en je rit opentrekken en je borstkas laten zien."

"Ja, ik denk dat ik die dag heel gelukkig was", bekent Herygers. "Ik was zo blij dat ik gekke dingen heb gedaan. Een werkman die wereldkampioen wordt, dat is een sprookje. Dat maak je niet vaak mee. Ik vergelijk het een beetje met het verhaal van Ludo Dierckxsens."