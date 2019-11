De Tribune: “Ketonen smaken met veel verbeelding een beetje als Gin-Tonic”

In deze aflevering hoort u ook:

"Enkele jaren geleden was Jumbo-Visma nog een kneusje"

"En ook de wetenschappelijke benadering. Dat gaat over een voedingsplan, over supplementen en over goed nadenken over alles.”

De Plus bevestigde. “Dat klopt 100 procent. Winnen is een optelsom van vele dingen, maar groepsgevoel, vechten voor je leider en voelen dat je kans hebt om te winnen, hoort daar zeker bij. Dan kan je altijd een tikkeltje meer. Samen op stage gaan, samen aan iets werken, dat werkt voor mij enorm goed."

De wielerman van de radio, Christophe Vandegoor, noemde Jumbo-Visma in De Tribune de ploeg van het jaar. Samen met Deceuninck-Quick Step. “Enkele jaren gelden waren ze nog het kneusje waar iedereen mee lachte in de tijd van de Amerikaanse sponsor Belkin. Ze moesten zoeken naar sponsors."

Mentaal is je eten afwegen niet altijd makkelijk, maar als iedereen het doet. Als je Tony Martin het ziet doen, dan is het voor iedereen de moeite.

"Ketonen? Ik voel me er goed bij"

Daar hoort bij Jumbo-Visma zelfs een app bij waarmee het eten van de renners wordt afgewogen tot op de gram. Na een deugddoende vakantie en een paar kilootjes extra zal De Plus die snel weer in gebruik nemen. “Ik heb deze morgen gebeld om die app opnieuw te installeren."



"Zo zal ik elke dag 500 calorieën skippen en dat moet tot gewichtsverlies leiden. Het is een goed systeem, want zo moet je niet meer nadenken over je voeding. Je moet gewoon je bord afwegen. Voor de rest is het super makkelijk. Mentaal is dat niet altijd makkelijk, maar als iedereen het doet, als je Tony Martin het ziet doen, dan is het voor iedereen de moeite."



Jumbo-Visma maakt er ook geen geheim van dat ze, net als andere teams, ketonen gebruiken. De Plus is een van de renners die het gebruikt. “Ik ben er tevreden over en ik ben blij dat er niet hysterisch over gedaan wordt. Iedereen kan het kopen. Het is alleen de manier waarop het gebruikt wordt, die het verschil kan maken."



"Als je aangeeft dat je het wil gebruiken, dan regelt de ploeg alles en nemen ze het op in je supplementenplan. Het smaakt met veel verbeelding een beetje als Gin-Tonic, maar eigenlijk vindt niemand het in de ploeg lekker. Niet iedereen binnen de ploeg gebruikt het, maar ik voel er mij goed bij.”