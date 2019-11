Manchester City moet het voorin "enkele weken" zonder Agüero doen

Agüero, dit seizoen al goed voor 13 doelpunten in 16 wedstrijden, werd een kwartier voor het einde van de topper tegen Chelsea (2-1-winst) vervangen door Gabriel Jesus. De 31-jarige Argentijn kon niet voort en blijkt nu een "peesprobleem" te hebben. Dat bevestigde trainer Pep Guardiola vandaag.

"We zullen Agüero enkele wedstrijden moeten missen. Hoelang hij precies out is, dat weet ik niet, maar het zullen zeker enkele weken zijn. Hij mist sowieso de derby tegen Manchester United op 7 december. We zullen hem missen."

"Het is niet de eerste keer dat we problemen hebben met blessures. De afwezigheid van Agüero kan opgevangen worden door Raheem Sterling en Gabriel Jesus. Zij kunnen allebei uit de voeten op zijn positie en hebben het in het verleden ook al goed gedaan."