Jaouad Achab wil scoren in Tokio: "Heb veel geleerd uit teleurstelling van Rio"

Jaouad Achab kan op de Olympische Spelen in Tokio een van de Belgische medaillewinnaars worden, maar helemaal zeker van zijn selectie is hij nog niet.

"Je kan je op 2 manieren kwalificeren: de top 6 van de olympische ranking mag naar Tokio, en ik sta voorlopig 5e. Dat is niet slecht, maar ook niet top. Daarom wil ik mijn ticket pakken op de Grand Prix in Moskou volgende maand", zegt Achab.

Hoe kijkt hij nu, meer dan 3 jaar later, terug op zijn 5e plaats van Rio? "Ik was er topfavoriet, maar het werd niets. Dat was een speciale ervaring. Ik wil dat meenemen naar Tokio. Ik heb er veel van geleerd en dat zal ik gebruiken op de volgende Spelen. Ik kom uit een moeilijke periode, maar die Europese titel en die WK-medaille geven me de extra push om me vanaf januari weer helemaal te focussen op Tokio."

Op de Spelen moet Achab wel in een andere categorie vechten. "Normaal zijn er in onze sport 8 categorieën, op de Spelen zijn er maar vier. Normaal vecht ik in de categorie tot 63 kilogram, nu worden -63 en -68 kg samen genomen. Voor mij is dat geen nadeel. Door

mijn mindere kilo's ben ik sneller en behendiger en kan ik de zwaardere atleten zeker aan. Gewicht speelt in taekwondo niet zo'n rol. De zwaardere jongens zijn misschien wel krachtiger, maar ik vind dat minder belangrijk."

Kan Achab fulltime bezig zijn met zijn sport? "Ik heb dankzij Sport Vlaanderen een job met een vast salaris. Dat is niet riant, maar het is voldoende om mijn huur en mijn eten te betalen. Ik kan me daardoor volledig focussen op trainen. Ik train 2 keer per dag en daarnaast zijn er analyses en looptrainingen. Alleen op zondag doe ik niets, dan lig ik mijn zetel te chillen."