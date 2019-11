Aalst en Maaseik spoelen bekerverlies door, Menen proeft nog eens smaak van zege

Na hun thuisnederlaag afgelopen week in de heenmatch van de halve finales hebben Aalst en Maaseik hun thuispubliek geplezierd met een zege. Aalst won met 3-0 van Achel, Maaseik gunde Haasrode Leuven 1 set. De 2 blijven zo op kop na 7 speeldagen. Menen kon nog eens winnen in het bodemduel tegen Gent en wipte over zijn concurrent van de dag.