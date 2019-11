Antwerp-fans gooien rookpot op Antwerp-fan in rolstoel: zware straf

Op 3 november speelde Antwerp voor de competitie op Genk. Daarbij pakten de Antwerp-fans uit met rookpotten. Die werden niet alleen massaal afgestoken, maar ook naar andere supporters gegooid.

Eén rookpot belandde in een Genks vak, waarop enkele thuissupporters hun plaats moesten verlaten voor een zitje in een veiligere zone. Diezelfde Antwerp-supporters gooiden ook 2 rookpotten in een zone waar supporters met een fysieke of mentale beperking de wedstrijd kunnen volgen. Daarbij raakte 1 fan met een handicap, nota bene een Antwerpse rolstoelgebruikster, gewond. De vrouw liep een lichte brandwonde op aan haar arm.

Het Bondsparket tilt zwaar aan de feiten en eiste de maximumboete en een match achter gesloten deuren. Meester Thomas Machtelinckx noemde het een "vermijdbaar en betreurenswaardig incident", maar wees erop dat de rookpotten leeg waren en dat het niet om een doelbewuste aanval ging naar de supporter in rolstoel.

De advocaat van Antwerp zette verder alle maatregelen uiteen die de club neemt, met onder meer een alcoholverbod, om wangedrag van supporters tegen te gaan. RAFC bood ook al zijn excuses aan aan de vrouw in kwestie.