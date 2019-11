Premier League-coaches blij met terugkeer Mourinho: "Zal voor spektakel zorgen"

"De terugkeer van Mourinho zal voor spektakel zorgen"

Tijdens de persconferenties van topclubs Liverpool, Manchester City, Manchester United en Chelsea was er telkens een terugkerend onderwerp: José Mourinho. De kersverse Tottenham-coach werd door de coaches van de topclubs opnieuw verwelkomd in de Premier League.

Liverpool-coach Jürgen Klopp: "Het is heel leuk dat hij terug is. Dat hij graag weer aan het werk wou, kon je ook zien. Hij is extreem gemotiveerd, dus het kan weleens interessant worden."

Ook Pep Guardiola (ManCity) is vol lof. "Welkom terug", klinkt het op zijn persconferentie. "Mourinho is een geweldige coach en ik ben er zeker van dat hij het goed zal doen."

Bij Chelsea-manager Frank Lampard hoorden we niets anders. "Ik wens hem het beste toe bij Tottenham. Hij heeft een team met veel kwaliteiten en goede spelers. Tottenham wordt zeker een concurrent in de top 4."

Tijdens het persmoment van ManUtd liet ook coach Solskjaer zijn licht schijnen over de terugkeer van Mourinho. "Dat hij terugkeert, zal voor spektakel zorgen", klinkt het. Mourinho werd 11 maanden geleden ontslagen bij United en ook het zitje van Solskjaer zelf lijkt nu plots heel onzeker. Er is namelijk ene Mauricio Pochettino vrij.

"Mijn focus blijft gericht op Manchester United en ik doe mijn job zo goed als ik kan. Ik spreek zeer veel met Ed Woodward (algemeen directeur bij ManUtd, red) en de andere eigenaars over hoe we weer vooruit kunnen geraken met de club. Dat sommige clubs van coach wisselen, verandert hier niets aan", aldus Solskjaer.