World Athletics zet reïntegratie Rusland stop na dopingschorsingen toplui

De beslissing valt 8 maanden voor de Olympische Spelen in Tokio 2020. De 5 verantwoordelijken van Rusaf, onder wie voorzitter Dmitri Sjljachtin, worden ervan beschuldigd een dopingonderzoek naar hoogspringer Danil Lisenko te hebben gedwarsboomd.

Ze zouden valse verklaringen hebben afgelegd en geknoeid hebben met documenten om de vicewereldkampioen van 2017 te beschermen. Lisenko was een van de atleten die ondanks de schorsing van Rusaf onder neutrale vlag mocht deelnemen aan internationale competities. Hij werd in 2018 geschorst omdat hij 3 keer niet in orde was met zijn whereabouts.

Naast de schorsing voor de functionarissen van de Rusaf is Rusland ook het onderwerp van een onderzoek van het Wereldantidopingagentschap (WADA). Dat bekijkt een mogelijke vervalsing van resultaten uit het laboratorium van Moskou die werden doorgegeven aan WADA en de Athletics Integrity Unit (AIU).

Het uitvoerend Comité van het WADA zal op 9 december samenkomen om de procedure tegen het Russische antidopingagentschap (Rusada) te evalueren en zal dan eventueel ook sancties nemen. Alvast één mogelijk gevolg is een uitsluiting voor de Olympische Spelen van Tokio.

De raad van de World Athletics heeft eveneens besloten om het proces te bevriezen dat Russische atleten toestond om onder een neutrale vlag te mogen deelnemen aan internationale evenementen.