Voorzitter Russische atletiekbond geschorst na nieuw dopingschandaal

Danil Lisenko, de zilveren medaille op het WK van 2017, is een van de Russische atleten die onder de neutrale vlag mogen meedoen aan de grote kampioenschappen. Maar de AIU ontdekte in de zomer van 2018 dat de hoogspringer voor de 3e keer binnen de 12 maanden niet in orde was met zijn whereabouts. In augustus van dat jaar werd Lisenko geschorst.

Uit het onderzoek van de AIU is nu gebleken dat enkele bobo's geprobeerd hebben om te knoeien met de gegevens van Lisenko. Atletiekpreses Dmitri Sjljachtin en enkele andere functionarissen worden ervan beschuldigd dat ze valse verklaringen afgelegd hebben en documenten vervalst hebben om Lisenko te beschermen. Lisenko, de bondsvoorzitter en de andere verdachten nu geschorst en hebben tot 12 december om te reageren.