Galatasaray, tegenstander van Club, ziet Luyindama (ex-Standard) lang uitvallen

Galatasaray speelt volgende week dinsdag (26 november) gastheer voor Club Brugge op de vijfde speeldag in groep A van de Champions League.

Half september speelden beide teams 0-0 gelijk in Jan Breydel. Voor Galatasaray is dat (voorlopig) het enige punt, Club pakte er nog een tweede op bezoek bij Real Madrid (2-2). In de stand in groep A telt Club (3e) dus 1 puntje meer dan Galatasaray. Met 12 punten (PSG) en 7 punten (Real Madrid) is de top 2 uit het vizier.