Van der Poel: "Tour in 2021? Ritzege Van Aert doet me een beetje dromen"

De voorbije 5 jaar ging Tom Dumoulin aan de haal met de trofee van beste Nederlandse renner van het seizoen, maar de ex-eindwinnaar van de Giro wordt dit jaar afgelost door Mathieu van der Poel. Na zijn debuutjaar op de weg mikt Van der Poel nog hoger voor 2020.

"Misschien doe ik mee aan de Ronde van Spanje, maar daar ben ik nog niet mee bezig", vertelt hij aan de NUsport. "Volgend jaar zal ik de Tour sowieso niet rijden, omdat ik op de mountainbike aan de Olympische Spelen wil meedoen en beide evenementen slecht samenvallen op de kalender."

"Het zou zeker kunnen dat ik in 2021 wel aan de start van de Tour verschijn, maar ook daarover is nog niets beslist."

Wout van Aert debuteerde dit jaar wel in de Tour en won zelfs zijn eerste etappe in de sprint. Dat motiveert Van der Poel. "Al zat ik zeker niet met jaloezie te kijken. Het is heel mooi wat hij heeft laten zien. Wout en ik trekken ons aan elkaar op en we halen een hoog niveau."

"Zijn prestaties in de Tour zijn voor mij een indicatie van wat ik in die wedstrijd zou kunnen uitrichten. Het doet me een beetje dromen. Zo van: als Wout die sprint kan winnen, dan had ik er normaal gesproken ook bij gezeten..."