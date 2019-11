Boerenjaar levert Van der Poel trofee op van beste Nederlandse renner

De voorbije 5 jaar ging Tom Dumoulin aan de haal met de trofee van beste Nederlandse renner van het seizoen, maar de ex-eindwinnaar van de Giro wordt dit jaar afgelost door Mathieu van der Poel.

De Nederlandse alleskunner heeft een dijk van een jaar achter de rug. Van der Poel was heer en meester in het veld, imponeerde in zijn eerste klassieke voorjaar met zeges in de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl, won WB-wedstrijden in het mountainbiken en reed ook een uitstekend najaar op zijn wegfiets. Intussen zet hij ook het veldritseizoen weer naar zijn hand.

Van der Poel kreeg meer stemmen dan Bauke Mollema (Ronde van Lombardije), Steven Kruijswijk (3e in de Ronde van Frankrijk), Mike Teunissen (ritwinnaar in de Tour en eerste Nederlandse geletruidrager sinds 1989), Harrie Lavreysen (wereldkampioen sprint en teamsprint) en Twan van Gendt (wereldkampioen BMX).

De Gerrit Schulte Trofee wordt gekozen door een jury van ex-renners en journalisten, het huidige profpeloton en stemmers via internet. Van der Poel was niet aanwezig op de gala-avond. Gisteren werd zijn grootvader Raymond Poulidor in Frankrijk begraven.