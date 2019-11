Lokeren: "Willen zo snel mogelijk beslissing nemen over nieuwe coach"

Zaterdagavond na het verlies tegen Lommel luidde het nog dat Glen De Boeck niet ontslagen zou worden, maar een dag later kreeg de trainer van Lokeren toch de bons. "Na de match was het heel emotioneel, ook met supporters die zijn ontslag eisten. De beslissing was zaterdagavond al genomen, maar we hebben zondagmorgen de knoop doorgehakt en aan Glen gezegd dat het over was", vertelt Louis De Vries.

"Dat gevoel leefde al langer, al heb ik wekenlang mijn vertrouwen uitgesproken in hem. Er zijn altijd verklaringen en excuses, maar op een gegeven moment is dat over. Zaterdagavond was de boodschap duidelijk: we moesten winnen. Dat is niet gebeurd en dat is ook deels de schuld van de spelers."

"We hebben gewoon te weinig punten en dan moet je oplossingen zoeken en mensen vervangen. Dat hoort bij het voetbal. Door allerlei omstandigheden zijn we er niet in geslaagd om snel een compacte groep en een standardelftal op de been te brengen, ook al is er voldoende kwaliteit in de groep."