Lokeren blijft pal achter De Boeck staan: "Hebben gewoon veel pech"

Voorzitter: "Ontsla geen trainer na wat ik vandaag zag"

De Vries wuift het spandoek met "Boe(c)ken toe" dan ook weg. "De trainer staat al weken onder druk, net als ik. Maar ik ga hier nu geen impulsieve dingen zeggen of doen. Ik ga de trainer niet ontslaan na wat ik vandaag gezien heb. Niemand kan beweren dat de spelers het niet geprobeerd hebben of dat ze tégen de trainer hebben gespeeld."

"Ik ben ook heel ontgoocheld in het gebrek aan support. De supporters moeten de ploeg steunen. Nu hadden ze zich op voorhand voorgenomen om een protestactie te doen. Ik weet dat het niet verstandig is om tegen de supporters in te gaan, maar ik kan hier niet aan toegeven. Als we nu nog lusteloos of slordig speelden, of met een slechte tactiek, dan had ik daar nog begrip voor."

"Natuurlijk ben ik ontgoocheld", zegt Louis de Vries na de 0-1 tegen Lommel aan Sporza. "Maar dan vooral over de tegenslag en het gebrek aan afwerking. Dat laatste is natuurlijk een kwaliteit, maar het was nu toch ook vooral pech."

"Je wil niet weten wat we hier allemaal hebben aangetroffen"

De kans dat Lokeren meteen weer naar 1A stijgt is door de nederlaag tegen Lommel wel weer wat kleiner geworden. "Maar dat was ook nooit ons doel. We wilden wel bovenaan meedraaien. Noem me naïef, maar ben nog altijd overtuigd dat we dat kunnen."

Louis de Vries nam nog maar afgelopen zomer Lokeren over van Roger Lambrecht. Heeft hij zich dat nog niet beklaagd? "Helemaal niet. Maar het is wel een heel zware job. Je wil niet weten wat we hier allemaal hebben aangetroffen, op en naast het veld. We zijn al maanden keihard aan het werken, we geven dit niet op."

De Boeck: "Mening van de fans was vandaag niet terecht"

Glen De Boeck beklaagt zich net als zijn voorzitter over de enorme dosis pech voor zijn ploeg. "De fans hebben recht op een mening, maar die was vandaag niet terecht. Mijn ploeg heeft gedaan wat ik gevraagd had. Alleen kan ik de bal er zelf niet intrappen."

"We hadden ook 2 penalty's kunnen krijgen. Het is week na week dat de arbitrage ons benadeelt. We kregen al 4 keer een brief van het referee department: "Jullie hebben gelijk: het was inderdaad een geldige goal of het moest een penalty zijn." Maar wat ben ik daar mee? Niets."

Waar De Boeck wel iets mee is, is de steun van zijn voorzitter. "Als zoiets uit de mond van Louis de Vries komt, dan maak ik mij geen zorgen. Ik ken hem al sinds mijn 18e, hij is nog mijn zaakwaarnemer geweest. Ik weet dat hij volgende week niet op zijn woorden zal terugkomen als hij zoiets zegt."

"Ik vind dat als de beleidsmensen denken dat het met een andere trainer beter zal zijn, ze dat vooral moeten doen. Maar ik denk niet dat dat hier het geval is. Ik heb het sowieso niet in de hand, dus ik hoef er ook mijn energie niet in te steken."