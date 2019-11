De Boeck moet dan toch weg bij Lokeren: "Geen vertrouwen meer"

Glen De Boeck zong het net geen jaar uit als coach bij Lokeren. Hij ging samen met de club mee van 1A naar 1B en mocht ook met de komst van nieuwe voorzitter-eigenaar Louis de Vries in het zadel blijven zitten.

Maar ook in 1B vielen de resultaten tegen. Lokeren had gehoopt om bij het begin van de 2e periode met een propere lei een doorstart te maken. De 0-1-nederlaag tegen Lommel kwam dan ook als een mokerslag.

De supporters eisten het ontslag van De Boeck met spandoeken en leuzen, maar meteen na de match ging voorzitter De Vries pal achter zijn coach staan. "Ik ontsla geen trainer na wat ik vandaag zag", zei hij.

Maar een dag later trekken beide partijen alsnog een andere conclusie: "Er werd gekeken of er nog een basis tot samenwerking was en of er voldoende vertrouwen in alle geledingen van de club was om voort te gaan. Dat bleek niet het geval."

Samen met De Boeck moeten ook zijn assistenten Lorenzo Staelens en Freddy Heirman Daknam verlaten. "De club zal de komende uren en dagen werk maken van hun opvolging."